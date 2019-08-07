2019-08-07T11:15:04+03:00
Политика

Зеленский проводит срочное совещание с силовиками

Встреча проходит в Офисе президента Украины
Марина ВЕНЦОВА
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Зеленский проводит срочное совещание с силовикамиЗеленский проводит срочное совещание с силовикамиФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский проводит срочное совещание с представителями украинских силовых ведомств в связи с гибелью четырех украинских военных. Как утверждают в Министерстве обороны подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) накануне понесли потери якобы в результате обстрелов со стороны Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

На совещании, кроме главы украинского государства, также присутствуют начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, пишет агентство УНИАН.

Напомним, как писал сайт kp.ru, украинский лидер Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата как можно скорее собраться для проведения переговоров. Причиной тому стала гибель четверых украинских военных в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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