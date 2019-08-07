Зеленский проводит срочное совещание с силовиками
Президент Украины Владимир Зеленский проводит срочное совещание с представителями украинских силовых ведомств в связи с гибелью четырех украинских военных. Как утверждают в Министерстве обороны подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) накануне понесли потери якобы в результате обстрелов со стороны Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
На совещании, кроме главы украинского государства, также присутствуют начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, пишет агентство УНИАН.
Напомним, как писал сайт kp.ru, украинский лидер Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата как можно скорее собраться для проведения переговоров. Причиной тому стала гибель четверых украинских военных в Донбассе.
ИСТОЧНИК KP.RU