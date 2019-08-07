Зеленский сообщил, что утром в среду провел телефонный разговор с Путиным

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-07T11:27:10+03:00

Зеленский заявил, что провел сегодня телефонные переговоры с Владимиром Путиным по поводу обострения ситуации на Донбассt Фото: REUTERS

Президент Украины сообщил, что попросил своего российского коллегу повлиять "на ту сторону, чтобы они прекратили убийства"

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что утром в среду, 7 августа, провел телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.

"Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, - сказал Зеленский на брифинге в среду по итогам экстренного совещания с силовиками. - Срочно ему позвонил. Сказал, что это нас не приближает к миру".

Зеленский отметил, что попросил президента России повлиять "на ту сторону, чтобы они прекратили убийства".

Ранее сайт kp.ru писал, что украинский лидер проводит срочное совещание с представителями украинских силовых ведомств. На нем присутствуют начальник Генштаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк.

Напомним, накануне в Минобороны Украины сообщили, что якобы в результате обстрелов со стороны Донецкой и Луганской народных республик погибли четверо украинских военных.

ИСТОЧНИК KP.RU