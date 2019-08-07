По меньшей мере 18 человек погибли при взрыве в Кабуле
Мощный взрыв прогремел утром 7 августа на западе Кабула В результате ЧП погибли 18 человек. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силах безопасности.
Кроме того, отмечается, что известно о более чем сотне пострадавших. По предварительным данным, целью подрыва автомобиля было одно из управлений полиции.
Телеканал Tolo News сообщил, что ответственность за произошедшее взяло запрещенное в России радикальное движение "Талибан"*.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в ночь на среду рядом с международным аэропортом в столице Афганистана прогремел взрыв, потом раздались выстрелы. По словам очевидцев, была слышна перестрелка в районе воздушной гавани Кабула. Отмечалось, что в результате взрыва могут быть жертвы и пострадавшие.
* - запрещена в РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU