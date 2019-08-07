СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-07T12:01:00+03:00

По меньшей мере 18 человек погибли при взрыве в Кабуле Фото: REUTERS

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Мощный взрыв прогремел утром 7 августа на западе Кабула В результате ЧП погибли 18 человек. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силах безопасности.

Кроме того, отмечается, что известно о более чем сотне пострадавших. По предварительным данным, целью подрыва автомобиля было одно из управлений полиции.

Телеканал Tolo News сообщил, что ответственность за произошедшее взяло запрещенное в России радикальное движение "Талибан"*.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в ночь на среду рядом с международным аэропортом в столице Афганистана прогремел взрыв, потом раздались выстрелы. По словам очевидцев, была слышна перестрелка в районе воздушной гавани Кабула. Отмечалось, что в результате взрыва могут быть жертвы и пострадавшие.

* - запрещена в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU