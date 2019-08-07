2019-08-07T04:16:03+03:00
Происшествия

СМИ сообщили о взрыве в районе аэропорта Кабула

Предположительно, есть жертвы и пострадавшие
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Рядом с международным аэропортом Кабула слышали взрыв и стрельбуРядом с международным аэропортом Кабула слышали взрыв и стрельбуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на среду, 7 августа, рядом с международным аэропортом в Кабуле прогремел взрыв, потом раздались выстрелы. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на очевидцев, которые слышали перестрелку в районе воздушной гавани столицы Афганистана.

Предположительно, могут быть жертвы и пострадавшие. К месту происшествия направляются полицейские. Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале июля мощный взрыв прогремел в дипломатическом квартале Кабула. Погибли свыше 30 человек, около 70 получили ранения. Ответственность за теракт тогда взяла на себя запрещенная в России экстремистская организация «Талибан».

Позже, ранним утром 19 июля, террорист-смертник подорвал себя возле университета: восемь человек скончались на месте, еще 44 пострадали. А жертвами теракта в Кабуле 25 июля стали десять человек, в том числе ребенок, ранения получили более 40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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