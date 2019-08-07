2019-08-07T12:22:10+03:00
Общество

Автоэксперт раскритиковал проверку полисов ОСАГО с помощью камер

По словам Сергея Асланяна, данная инициатива не имеет никакого отношения к профилактике правонарушений
Александр ДЖУМАЕВАнастасия БОРБЛИК
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Автоэксперт Сергей Асланян отметил, что ОСАГО является косвенным налогом, который выплачивается частным компаниямАвтоэксперт Сергей Асланян отметил, что ОСАГО является косвенным налогом, который выплачивается частным компаниямФото: Игорь БУЛАТОВ
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Автоэксперт Сергей Асланян в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировал введение в Москве системы проверки полисов ОСАГО с помощью камер. По его словам, данная инициатива необходима для того, чтобы получить дополнительный источник для получения государством денег.

"Нужно просто увеличить спектр того, что у нас с вами отнимут; тех причин, по которым нас с вами будут штрафовать. К профилактике правонарушений это отношения не имеет никакого и не имело, это просто сбор денег у сильного из кармана слабого. Поэтому сейчас добавили туда ОСАГО, который все-таки косвенный налог, со временем добавят туда еще все, что в принципе влезет", - заявил Асланян.

Помимо этого, Асланян заявил, что с появлением на московских улицах камер фото- и видеофиксации были ущемлены права граждан. Говоря об ОСАГО, автоэксперт , в свою очередь, отметил, что речь идет о косвенном налоге, выплачиваемом частным компаниям. "Они, собственно, после 12 лет и идут в одну сторону – выплаты по-прежнему вызывают скандалы и требования реформ", - заключил Асланян.

Автоэксперт Сергей Степанович Асланян про камеры, проверяющие ОСАГО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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