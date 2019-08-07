Британский телеведущий посоветовал полным людям умирать ради сохранения бюджета

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-07T12:45:01+03:00

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Известный британский журналист Майкл Бюерк выступил с неоднозначным и более чем провокационным заявлением. Он предложил властям перестать помогать людям с лишним весом, передает журнал Metro.

По мнению телеведущего, люди, страдающие ожирением не больные, а слабые. Поэтому власти не обязаны тратить деньги на их лечение.

- Вы толстые, потому что слишком много едите! Насколько полные обходятся дороже стройных? Сколько придется потратить, если вместо того, чтобы умереть от сердечного приступа в 52 года, они дотянут до постепенной деградации в старости, требующей десятилетий дорогостоящего ухода, - категорично подытожил он.

Не менее шокирующим стал еще один довод журналиста. Бюерк заявил о том, что преждевременная смерть людей от ожирения не только сэкономит бюджет, но и спасет страну от перенаселения.

Такое неоднозначное заявление журналиста еще больше усугубляется ужасающей статистикой. Накануне национальная служба здравоохранения Британии сообщила о том, что почти каждый третий взрослый житель страны и каждый пятый ребенок до 11 лет страдает ожирением.

ИСТОЧНИК KP.RU