Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против "Северного потока - 2"
Еврокомиссия будет следить за внесенным в Сенат США законопроектом о санкциях против «Северного потока — 2». Брюссель ждет объяснений от американской стороны.
Речь идет о внесенном в конце июля в Сенат США законопроекте, ограничивающем постройку магистрального газопровода «»Северный поток - 2». Законопроект предполагает запрет на въезд в Соединённые Штаты и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки в море российских трубопроводов.
"Что касается санкций [по "Северному потоку - 2"], мы следим за этой ситуацией и ждем дополнительной информации от США по этой проблеме" – передает ТАСС комментарий официальный представитель Еврокомиссии Анны-Кайса Итконен.
В случае, если США даст свое согласие на строительство необходимого большинству стран Евросоюза трубопровода, проект планируют завершить к концу 2019 года. В настоящее время сроки могут сдвинуться еще и из-за того, что Дания еще не подписала соглашение на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне.
ИСТОЧНИК KP.RU