Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против "Северного потока - 2"

СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-07T15:31:32+03:00

"Северный поток - 2" должен из России через Финляндию, Швецию и Данию в Германию пройдет по дну Балтийского моря Фото: REUTERS

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Еврокомиссия будет следить за внесенным в Сенат США законопроектом о санкциях против «Северного потока — 2». Брюссель ждет объяснений от американской стороны.

Речь идет о внесенном в конце июля в Сенат США законопроекте, ограничивающем постройку магистрального газопровода «»Северный поток - 2». Законопроект предполагает запрет на въезд в Соединённые Штаты и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки в море российских трубопроводов.

"Что касается санкций [по "Северному потоку - 2"], мы следим за этой ситуацией и ждем дополнительной информации от США по этой проблеме" – передает ТАСС комментарий официальный представитель Еврокомиссии Анны-Кайса Итконен.

В случае, если США даст свое согласие на строительство необходимого большинству стран Евросоюза трубопровода, проект планируют завершить к концу 2019 года. В настоящее время сроки могут сдвинуться еще и из-за того, что Дания еще не подписала соглашение на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU