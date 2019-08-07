Сергей Шойгу поручил восстановить поврежденные объекты в Ачинском районе в две недели
Глава Министерства обороны Сергей Шойгу поручил в двухнедельный срок решить вопрос с ремонтом и восстановлением поврежденного жилья в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края.
Министр обороны поручил контролировать данную работу своему заместителю, генералу армии Дмитрию Булгакову.
Он должен будет организовать работу межведомственной комиссии с участием представителей местных властей и правоохранительных органов для оценки ущерба, нанесенного жилым помещениям в результате возгорания на складе материально-технического имущества ЦВО.
Специально для проведения ремонта будут сформированы бригады, в состав которых войдут необходимые специалисты. Проблем со стройматериалами, инструментами и техникой также возникнуть не должно.
В военном ведомстве подчеркнули, что в первую очередь работы будут проводиться на объектах жилого фонда и социальной инфраструктуры.
Напомним, 5 августа, приблизительно в 17 часов по местному времени на складах боеприпасов воинской части начался пожар, следом стали взрываться артиллерийские снаряды, которые находились здесь на хранении для последующей утилизации. Было принято решение о введении режима ЧС в городе Ачинске, а также на территории Ачинского и Назаровского района. Началась эвакуация жителей пяти поселков, которые расположены в нескольких километрах от складов с боеприпасами, всего было эвакуированно более 16 тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU