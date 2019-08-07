2019-08-07T18:03:08+03:00
В мире

В Киргизии проводится операция по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева

Об этом сообщил его советник Кундуз Жолдубаева
Ася РОМАНЧУК
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В Киргизии началась операция по задержанию экс-президента Алмазбека АтамбаеваВ Киргизии началась операция по задержанию экс-президента Алмазбека АтамбаеваФото: Султан ДОСАЛИЕВ
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В Киргизии стартовала спецоперация по задержанию бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Пока подробности происходящего не озвучиваются.

О самом факте задержания агентству РИА Новости сообщил его советник Кундуз Жолдубаева.

В свою очередь в правоохранительных органах подтвердили, что данная спецоперация проводится в стране. И не исключили, что могут быть столкновения со сторонниками экс-президента.

В конце июля парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности, после чего было инициировано задержание.

Экс-главу государства обвиняют в причастности к различным преступлениям. Следствие сообщает о гонениях на депутатов, судей, общественных деятелей и журналистов, а также коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и реконструкции Исторического музея, возможной причастности к незаконным поставкам угля на столичную теплоэлектроцентраль.

Бывшего главу государства уже вызывали на допрос.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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