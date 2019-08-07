В Киргизии проводится операция по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева
В Киргизии стартовала спецоперация по задержанию бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Пока подробности происходящего не озвучиваются.
О самом факте задержания агентству РИА Новости сообщил его советник Кундуз Жолдубаева.
В свою очередь в правоохранительных органах подтвердили, что данная спецоперация проводится в стране. И не исключили, что могут быть столкновения со сторонниками экс-президента.
В конце июля парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности, после чего было инициировано задержание.
Экс-главу государства обвиняют в причастности к различным преступлениям. Следствие сообщает о гонениях на депутатов, судей, общественных деятелей и журналистов, а также коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и реконструкции Исторического музея, возможной причастности к незаконным поставкам угля на столичную теплоэлектроцентраль.
Бывшего главу государства уже вызывали на допрос.
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ИСТОЧНИК KP.RU