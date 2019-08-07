Умер боец спецназа, раненый при штурме резиденции Атамбаева

СЕГОДНЯ 23:03 2019-08-07T23:04:39+03:00

В Киргизии умер спецназовец, принимавший участие в операции по задержанию Алмазбека Атамбаева

Минздрав Киргизии подтвердил, что травмы получили 15 человек

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Умер боец спецназа, получивший огнестрельное ранение во время штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает директор Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов.

По словам медика, боец спецназа получил огнестрельное ранние в грудную клетку.

- Пуля пробила бронежилет. Боец был госпитализирован, но спасти его не удалось, - пояснил Шаяхметов.

По официальной информации, в больницах города находятся 15 пострадавших. По неофициальной,травмы получили не менее 6 человек. У многих следы от резиновых пуль, которые применяли во время штурма в селе Кой-Таш.

У кого-то ушибы, сотрясение мозга и другие легкие травмы, сообщает «КП - Киргизия».

Тем временем, продолжат поступать сообщения, что сторонники Алмазбека Атамбаева смогли разоружить нескольких бойцов спецподразделения, но в Госкомитете нацбезопасности такие новости опровергают.

Алия Шагиева, дочь экс-президента, уверяет, что ее отец сейчас в своей резиденции, он не задержан.

В связи с событиями в стране действующий президент прервал свой недельный отпуск и вернулся в Бишкек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="576" src="https://www.kp.ru/video/embed/724736" frameborder="0"></iframe> Двоих спецназовцев взяли в заложники..

ИСТОЧНИК KP.RU