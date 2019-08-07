Умер боец спецназа, раненый при штурме резиденции Атамбаева
Умер боец спецназа, получивший огнестрельное ранение во время штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает директор Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов.
По словам медика, боец спецназа получил огнестрельное ранние в грудную клетку.
- Пуля пробила бронежилет. Боец был госпитализирован, но спасти его не удалось, - пояснил Шаяхметов.
По официальной информации, в больницах города находятся 15 пострадавших. По неофициальной,травмы получили не менее 6 человек. У многих следы от резиновых пуль, которые применяли во время штурма в селе Кой-Таш.
У кого-то ушибы, сотрясение мозга и другие легкие травмы, сообщает «КП - Киргизия».
Тем временем, продолжат поступать сообщения, что сторонники Алмазбека Атамбаева смогли разоружить нескольких бойцов спецподразделения, но в Госкомитете нацбезопасности такие новости опровергают.
Алия Шагиева, дочь экс-президента, уверяет, что ее отец сейчас в своей резиденции, он не задержан.
В связи с событиями в стране действующий президент прервал свой недельный отпуск и вернулся в Бишкек.
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ИСТОЧНИК KP.RU