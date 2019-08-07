Президент Киргизии прервал недельный отпуск из-за событий вокруг Атамбаева
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой недельный отпуск из-за событий, которые развернулись в стране. 6 августа силовики попытались задержать экс-главу страны Алмазбека Атамбаева, но попытка закончилась провалом.
В настоящий момент действующий глава государства направляется в столицу страны Бишкек. Об этом сообщается на сайте пресс-службы президента.
Информация из резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш приходит противоречивая. Сторонники экс-президента сообщают, что силовики использовали резиновые пули, есть пострадавшие и задержанные.
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан силовиками
Сразу после данных событий перестал функционировать телеканал «Апрель ТВ», связанный с Атамбаевым.
Обстановка в столице страны напряженная, люди следят за новостями, а многие выходят на улицу в ожидании дальнейшего развития событий.
В Кремле сообщили, что следят за ситуаций. Владимир Путин проинформирован о событиях в Киргизии.
Ранее сообщалось, что в конце июля парламент Киргизии снял с Атамбаева, который занимал пост президента с 2011 по 2018 год, неприкосновенность. Генеральная прокуратура страны обвиняет экс-главу в ряде преступлений, в том числе, в незаконном обогащении, коррупции, присвоении земельных участков.
В Киргизии прошла операция по задержанию экс-президента страны Атамбаева.
ИСТОЧНИК KP.RU