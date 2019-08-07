2019-08-07T22:29:27+03:00
В мире

Президент Киргизии прервал недельный отпуск из-за событий вокруг Атамбаева

Он направляется в столицу страны Бешкек
Ася РОМАНЧУК
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Алмазбека Атамбаева обвиняют в нескольких преступлениях ФОТО: пресс-служба СДПКАлмазбека Атамбаева обвиняют в нескольких преступлениях ФОТО: пресс-служба СДПК
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой недельный отпуск из-за событий, которые развернулись в стране. 6 августа силовики попытались задержать экс-главу страны Алмазбека Атамбаева, но попытка закончилась провалом.

В настоящий момент действующий глава государства направляется в столицу страны Бишкек. Об этом сообщается на сайте пресс-службы президента.

Информация из резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш приходит противоречивая. Сторонники экс-президента сообщают, что силовики использовали резиновые пули, есть пострадавшие и задержанные.

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан силовиками

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Сразу после данных событий перестал функционировать телеканал «Апрель ТВ», связанный с Атамбаевым.

Обстановка в столице страны напряженная, люди следят за новостями, а многие выходят на улицу в ожидании дальнейшего развития событий.

В Кремле сообщили, что следят за ситуаций. Владимир Путин проинформирован о событиях в Киргизии.

Ранее сообщалось, что в конце июля парламент Киргизии снял с Атамбаева, который занимал пост президента с 2011 по 2018 год, неприкосновенность. Генеральная прокуратура страны обвиняет экс-главу в ряде преступлений, в том числе, в незаконном обогащении, коррупции, присвоении земельных участков.

В Киргизии прошла операция по задержанию экс-президента страны Атамбаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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