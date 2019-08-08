Создатели «Игры престолов» перешли в Netflix за 200 миллионов долларов

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-08T14:19:36+03:00

Там они займутся написанием сценариев и работой над запуском новых фильмов и сериалов

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Создатели сериала "Игра престолов"Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс заключили многолетний контракт с крупнейшим стриминговым сервисом Netflix.

На протяжении съемок всего легендарного сериала, сценаристы работали на телеканал HBO. Netflix стала далеко не единственной компанией, пожелавшей заключить контракт с талантливыми кинематографистами - Disney, Comcast, Amazon и даже Apple предложили им сотрудничество, однако после продолжительных переговоров с Netflix сценаристы пришли к окончательному решению.

"Мы провели прекрасное время с HBO на протяжении более чем десяти лет и мы благодарны всем там за то, что всегда давали нам возможность чувствовать себя там как дома … Netflix создал нечто изумительное и беспрецедентное, и мы гордимся, что они пригласили нас присоединиться к ним" - передает слова Бениоффа и Уайса издание Hollywood Reporter.

Сумма контракта с Netflix составила 200 миллионов долларов, согласно договору, сценаристы будут создавать и разрабатывать новые кино- и телевизионные проекты компании.

Несмотря на уход столь важной для съемок части команды, HBO продолжит съемки приквелов легендарного сериала - как ранее писал сайт kp.ru, съемки первого сезона дочернего "Престолам" проекта "Долгая ночь", уже стартовали в Северной Ирландии.

Одним из ближайших к реализации проектов, работать над которым будут Бениофф и Уайс, несмотря на новый контракт, станет сериал по "Звездным Войнам", заказчиками которого стали Disney.

Игра Престолов. Финальный сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU