Стартовали съемки первого приквела "Игры престолов"

По данным издания Belfast Telegraph, производство первого из пяти заявленных приквелов "Игры престолов" стартовало в Северной Ирландии. Местные СМИ сообщают, что на прошлой неделе были отстроены локации по всей провинции Белфаст. Здесь "престолы" находят подходящую фактуру уже не в первый раз. Телеканал HBO уже обитал в некоторых частях Северной Ирландии, например, там именно были созданы такие эпические эпизоды, как "Красная свадьба" и «"Битва бастардов", за которые любят сагу во всем мире.

Уже известно, что голливудская актриса Наоми Уоттс уже подписала контракт на съемки в новом сериале, и в самое ближайшее время приступит к работе. Новость о том, что Уоттс присоединилась к команде "Игры престолов", прокомментировал самолично Джордж Мартин:

"В новом сезоне Наоми Уоттс присоединится к нашему звездному составу. Я невероятно взволнован! Наоми, добро пожаловать в Вестерос".

Также одну из главных ролей в проекте получил 28-летний британский актер Джош Уайтхаус ("Полдарк").

Известно, что сериал имеет пока рабочее название "Долгая ночь", и события в нем будут происходить за тысячи лет до событий, которые зрители наблюдали в " Игре престолов". "Мир из золотого века героев низвергается в самый мрачный его час", говорится в описании проекта.

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