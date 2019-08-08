2019-08-08T15:14:23+03:00
Общество

Госдума хочет запретить мигрантам работать в такси

Законопроект был встречен представителями бизнеса и правозащитниками весьма холодно
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Сейчас Россия занимает место в числе лидеров по доступности такси для гражданСейчас Россия занимает место в числе лидеров по доступности такси для гражданФото: Олег ЗОЛОТО
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Комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил новую версию законопроекта по регулированию таксомоторных перевозок. Документ предусматривает множество ограничений для компаний и самих таксистов.

Разработка нормативного акта велась более шести лет. В первом чтении он был принят в конце 2018 года, после чего долго находился на доработке. За это время его объем уменьшился почти в два раза, но пополнился множеством новых ограничений.

Во-первых в соответствии с ним, работа будет запрещена лицам без российского гражданства, с иностранными правами, с незакрытой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Также предлагается ввести обязательную аттестацию на знание дорожно транспортной сети, расположения и назначения особо важных объектов региона, выдающего разрешение. Кроме того имеется предложение об обязательной установке тахографов для контроля режима труда и отдыха водителей, сообщает Коммерсантъ.

Компании-перевозчики хотят обязать предоставлять справки о парковочных местах, медосмотрах водителей и нести полную ответственность за нарушения. Также в документе фигурирует мысль о государственном регулировании тарифов.

Законопроект был раскритикован множеством представителей разных сфер. Таксисты протестуют против покупок и обслуживания дорогостоящих тахографов за свой счет, предприниматели против насильной установки тарифов, эсперты указывают на нерациональность запретов на работу для приезжих, которые составляют 70% работников сферы.

В целом основой критики служит отсутствие привлечение экспертов и представителей бизнеса к разработке, из-за чего проект был оценен как «отставший от жизни лет на 30», как выразился глава сервиса заказа такси "Максим" Максим Шушарин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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