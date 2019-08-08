Радиационный фон после взрыва на полигоне под Северодвинском нормализовался

СЕГОДНЯ 17:23 2019-08-08T17:24:15+03:00

При взрыве на полигоне погибли два человека Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Власти Северодвинска, недалеко от которого ранее произошел взрыв на военном полигоне, сообщили о нормализации радиационного фона в городе после кратковременного его повышения. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе мэрии.

"В 11:50 8 августа датчики АСКРО (автоматизированной системы контроля радиационной и метеорологической обстановки - прим. ред.) в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. В настоящее время фон нормализовался", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города.

Сайт kp.ru писал, что утром в четверг в воинской части в Архангельской области прогремел взрыв. Инцидент произошел во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. Двое военнослужащих погибли, шесть человек получили ожоги.

После небольшого скачка радиационного фона в Северодвинске началось его снижение. По состоянию на 14:00 показания датчиков не превышают 0,11 микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6. На территориях градообразующих предприятий фон оставался без изменений. В скорую помощь никто не обращался.

ИСТОЧНИК KP.RU