Силы безопасности Египта ликвидировали 17 террористов

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-09T11:31:28+03:00

Предполагается, что члены группировки Hasm были причастны к недавнему взрыву в Каире

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Силы безопасности Египта ликвидировали 17 членов вооруженного крыла движения Hasm, связанного с запрещенной в России террористической организацией "Братство мусульман". Предполагается, что все эти боевики были причастны к недавнему взрыву в Каире.

Сайт kp.ru писал, что ночью в воскресенье, 4 августа, в египетской столице столкнулись два автомобиля. Последовавший за ударом мощный взрыв сначала списали на разрыв газового баллона, который якобы хранился в багажнике одной из машин, однако позже стало известно о том, что в салоне перевозили взрывчатку.

Жертвами инцидента стали 20 человек, 47 пострадали. Власти квалифицировали случившееся как теракт.

В ходе расследования стало известно, что одна из машин находилась в угоне и ее планировалось использовать для масштабного теракта. Силовики ликвидировали ответственных за это членов ячейки Hasm, включая брата террориста-смертника. Операции проводились в Каире и в городе Эль-Файюме, передает "Интерфакс" со ссылкой на МВД Египта.

ИСТОЧНИК KP.RU