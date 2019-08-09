Lego выпустит конструктор по «Друзьям» в честь 25-летия сериала
К 25-летию комедийного шоу «Друзья» компания Lego решила выпустить набор конструктора кофейни из сериала.
Покупатели смогут собрать кофейню Central Perk и получат фигурки главных героев сериала — Моники, Рэйчел, Чендлера, Джоуи, Фиби, Росса и Гантера. Воссоздать атмосферу помогут множество мелких деталей и аксессуаров, в том числе синтезатор Росса, «мужская сумка» Джоуи, ноутбук Чендлера, гитара Фиби и метла Гантера.
Набор выйдет в продажу первого сентября. Его примерная стоимость составит 60-70 долларов. Всего в коробке будет более одной тысячи деталей.
Сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 годы. В нем снялись Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.
Lego не впервые посвящает свою продукцию фильмам и сериалам. Ранее были выпущены крайне успешные наборы по «Звездным войнам» и «Назад в будущее». Комплект по «Очень странным делам» недавно стал хитом продаж в Европе.
Lego выпустит набор, посвященный 25-летию сериала Друзья .
ИСТОЧНИК KP.RU