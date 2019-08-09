Lego выпустит конструктор по «Друзьям» в честь 25-летия сериала

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-09T11:58:25+03:00

В наборе будут все примечательные детали из сериала Фото: lego.com

В июне компания уже выпустила набор по «Очень странным делам» [Видео]

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К 25-летию комедийного шоу «Друзья» компания Lego решила выпустить набор конструктора кофейни из сериала.

Покупатели смогут собрать кофейню Central Perk и получат фигурки главных героев сериала — Моники, Рэйчел, Чендлера, Джоуи, Фиби, Росса и Гантера. Воссоздать атмосферу помогут множество мелких деталей и аксессуаров, в том числе синтезатор Росса, «мужская сумка» Джоуи, ноутбук Чендлера, гитара Фиби и метла Гантера.

Набор выйдет в продажу первого сентября. Его примерная стоимость составит 60-70 долларов. Всего в коробке будет более одной тысячи деталей.

Сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 годы. В нем снялись Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

Lego не впервые посвящает свою продукцию фильмам и сериалам. Ранее были выпущены крайне успешные наборы по «Звездным войнам» и «Назад в будущее». Комплект по «Очень странным делам» недавно стал хитом продаж в Европе.

Lego выпустит набор, посвященный 25-летию сериала Друзья .

ИСТОЧНИК KP.RU