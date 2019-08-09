МИД России вызвал советника посольства США в Москве

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-09T12:13:36+03:00

Тиму Ричардсону было сделано представление в связи с публикацией информации о несанкционированной акции

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Советник-посланник посольства США в Москве Тим Ричардсон был вызван в министерство иностранных дел РФ в связи с публикацией информации о несанкционированной акции, которая прошла в российской столице 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело в том, что ранее на странице Управления по консульским вопросам Государственного департамента США в Twitter и на его официальном сайте появились сведения, касающиеся несанкционированной акции в Москве. Именно из-за этих публикаций посланнику американского посольства было сделано представление.

"Расцениваем размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нем и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны", - сообщается на сайте МИД РФ.

Сайт kp.ru писал, что ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова пообещала обратиться к представителям властей США и Германии в связи с вмешательством сотрудников их дипломатических миссий во внутренние дела нашей страны. В Берлине эти замечания уже "приняли к сведению".

ИСТОЧНИК KP.RU