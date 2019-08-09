Полиция Москвы будет пресекать попытки проведения несогласованных акций
Полиция Москвы пообещала "немедленно пресекать" попытки организации несанкционированных митингов и другие провокационные действия. Соответствующее заявление распространила пресс-служба столичного главка министерства внутренних дел России.
В ведомстве указали на то, что, несмотря на неоднократные предупреждения, в Сети все равно появляются призывы к участию в несанкционированных акциях. В органах напомнили, что за такие действия предусмотрена ответственность в соответствии с законом.
"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", - говорится в сообщении на сайте МВД.
Правоохранители также обратились к москвичам и гостям столицы с просьбой соблюдать порядок проведения массовых мероприятий и не выходить на проезжую часть в неположенных местах.
Сайт kp.ru писал, что ранее советник посольства США был вызван в МИД РФ в связи с публикацией дипломатическими органами информации о несогласованных акциях в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU