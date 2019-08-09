Полиция Москвы будет пресекать попытки проведения несогласованных акций

СЕГОДНЯ 13:40 2019-08-09T13:40:32+03:00

В МВД РФ напомнили, что за призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность

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Полиция Москвы пообещала "немедленно пресекать" попытки организации несанкционированных митингов и другие провокационные действия. Соответствующее заявление распространила пресс-служба столичного главка министерства внутренних дел России.

В ведомстве указали на то, что, несмотря на неоднократные предупреждения, в Сети все равно появляются призывы к участию в несанкционированных акциях. В органах напомнили, что за такие действия предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", - говорится в сообщении на сайте МВД.

Правоохранители также обратились к москвичам и гостям столицы с просьбой соблюдать порядок проведения массовых мероприятий и не выходить на проезжую часть в неположенных местах.

Сайт kp.ru писал, что ранее советник посольства США был вызван в МИД РФ в связи с публикацией дипломатическими органами информации о несогласованных акциях в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU