2019-08-09T14:38:21+03:00
Политика

Захарова: Договор РСМД разрушили американцы

Спикер МИД РФ пообещала «исчерпывающие ответные меры» России
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments1
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Выступая на еженедельном брифинге для СМИ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в разрушении договора РСМД Америку:

— Внимание всего мира было приковано к разрушению американцами договора РСМД. В основе такой политики Вашингтона лежат задачи обеспечения собственной военной мощи, поэтому он хочет избавиться от всех ограничений, в том числе правовых, — отметила дипломат.

— Теперь возникает реальная перспектива размещения американских вооружений (тех самых ракет — ред.) в разных частях мира. Разумеется, мы будем учитывать этот фактор в военном планировании. В этом случае Россия примет исчерпывающие ответные меры по обеспечению собственной безопасности, — сказала Захарова.

Напомним, договор о запрете ракет средней и меньшей дальности (РСМД; могут нести в том числе ядерные боеголовки) был заключен между СССР и США 31 год назад, однако сейчас обе стороны заявили о выходе из него.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Неизвестные подняли флаг Украины в Крыму
Народный музей Егора Летова создадут в омской хрущевке
На Калитниковском кладбище завершились похороны Вилли Токарева
Американский беспилотник упал к северу от Багдада
Минкульт предлагает запретить россиянам приходить в кино со своей едой
Бывшему директору телеканала "Рустави-2" предъявлены обвинения
Huawei показал собственную операционную систему
Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови
Полиция Москвы будет пресекать попытки проведения несогласованных акций
Дешевые лекарства покидают аптеки
Пушков призвал Японию отказаться от "выпадов" в сторону Курил
Атамбаев отказался подписывать следственные документы
Во Франции требуют разрешить ситуацию с долгами царской России
Захарова поблагодарила Украину за помощь в ситуации с российским самолетом
Заслуженные учителя России раскритиковали проект единой школьной формы
«Всегда с командой»: Глушаков поблагодарил преданного дедушку-болельщика
МИД России вызвал советника посольства США в Москве
Lego выпустит конструктор по «Друзьям» в честь 25-летия сериала
Ален Делон перенес инсульт
Роспотребнадзор назвал продукты, которые продаются с нарушениями
Эксперт ВОЗ рассказал о влиянии лесных пожаров на здоровье
Силы безопасности Египта ликвидировали 17 террористов