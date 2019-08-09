Захарова: Договор РСМД разрушили американцы

СЕГОДНЯ 14:36 2019-08-09T14:38:21+03:00

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Выступая на еженедельном брифинге для СМИ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в разрушении договора РСМД Америку:

— Внимание всего мира было приковано к разрушению американцами договора РСМД. В основе такой политики Вашингтона лежат задачи обеспечения собственной военной мощи, поэтому он хочет избавиться от всех ограничений, в том числе правовых, — отметила дипломат.

— Теперь возникает реальная перспектива размещения американских вооружений (тех самых ракет — ред.) в разных частях мира. Разумеется, мы будем учитывать этот фактор в военном планировании. В этом случае Россия примет исчерпывающие ответные меры по обеспечению собственной безопасности, — сказала Захарова.

Напомним, договор о запрете ракет средней и меньшей дальности (РСМД; могут нести в том числе ядерные боеголовки) был заключен между СССР и США 31 год назад, однако сейчас обе стороны заявили о выходе из него.

ИСТОЧНИК KP.RU