К Китаю приближается супертайфун "Лекима"
Власти Китая объявили «красный» уровень опасности в связи с приближающимся тайфуном «Лекима». Стихия настигнет восточную провинцию Чжэцзян утром 10 августа. Сейчас тропический циклон движется со скоростью 16 километров час.
Метеорологи предполагают, что в скором времени тайфун обрушится и на Шанхай. Скорость ветра в прибрежных районах города будет достигать 162 километра в час.
В настоящее время власти предпринимают все необходимые меры и готовятся к удару стихии.
- Есть угроза наводнения из-за разлива рек Янцзы и Желтой. Круизы лайнеров в Шанхай приостановлены, часть поездов в выходные дни отменена, - передает BBC.
Ранее «Лекима» обрушился на Японию. Больше всего пострадали острова Окинава, Исигаки и Мияко. Специалисты местных экстренных служб сообщили о четырех пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU