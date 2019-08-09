В Госдуме назвали проблемой популярный у россиянок возраст для рождения первенца

СЕГОДНЯ 17:46 2019-08-09T17:46:37+03:00

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Россиянки чаще всего стали рожать первенца в 26 лет. Такие данные привел Росстат по итогам 2018 года. В Госдуме такую тенденцию назвали серьезной проблемой для страны. По медицинским показателям, женщинам рекомендуется рожать раньше. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил, что в медицинской терминологии женщин, рожающих первенца после 25 лет, называют старородящими.

«Безусловно, для нас это серьезная удручающая проблема. Хотя в Европе дела еще хуже, потому что там женщины впервые становятся матерями обычно в 34 года. Если женщина рожает второго или третьего ребенка в 26 лет — это хорошо, потому что это пик ее репродуктивного возраста. Но если в 26 лет женщина рожает только первого ребенка, то это не очень хорошо как для матери, так и для малыша», - цитирует Онищенко «Федеральное агентство новостей».

По мнению парламентария, в том, что россиянки стали рожать так поздно, виноваты современные условия жизни. Он отметил, что многие женщины в России боятся из-за декрета потерять работу, обеднеть. В этом случае задача государства — сделать так, чтобы после родов женщина становилась только богаче.

Ранее сайт KP.Ru писал, что Росстат привел новые данные о рождаемости в России. Оказалось, что большинство рожениц, которые впервые стали мамой, 26-летние. Второго ребенка россиянки чаще всего рожают в 30, третьего — в 31 год, четвёртого — в 33, а пятого и последующих - в 34.

ИСТОЧНИК KP.RU