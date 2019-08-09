2019-08-09T18:32:43+03:00
В мире

Трамп заявил, что Зеленский в ближайшее время посетит Белый дом

Американский лидер назвал президента Украины "разумным парнем"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Трамп заявил, что Зеленский в ближайшее время посетит Белый домТрамп заявил, что Зеленский в ближайшее время посетит Белый домФото: REUTERS
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Американский глава Дональд Трамп подчеркнул, что его украинский коллега Владимир Зеленский вскоре будет принят в Белом доме.

- Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет, - подчеркнул Трамп.

Американский лидер назвал президента Украины "разумным парнем", сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в сентябре текущего года. Президент Украины рассчитывает, что переговоры пройдут в Вашингтоне. Напомним, 25 июля Зеленский провел телефонные переговоры с главой Белого дома. Американский лидер в ходе разговора поздравил Зеленского с успешным проведением "свободных и демократических" выборов в Верховную раду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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