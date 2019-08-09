Трамп заявил, что Зеленский в ближайшее время посетит Белый дом
Американский глава Дональд Трамп подчеркнул, что его украинский коллега Владимир Зеленский вскоре будет принят в Белом доме.
- Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет, - подчеркнул Трамп.
Американский лидер назвал президента Украины "разумным парнем", сообщает "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в сентябре текущего года. Президент Украины рассчитывает, что переговоры пройдут в Вашингтоне. Напомним, 25 июля Зеленский провел телефонные переговоры с главой Белого дома. Американский лидер в ходе разговора поздравил Зеленского с успешным проведением "свободных и демократических" выборов в Верховную раду.
ИСТОЧНИК KP.RU