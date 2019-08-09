СЕГОДНЯ 18:16 2019-08-09T18:32:43+03:00

Трамп заявил, что Зеленский в ближайшее время посетит Белый дом Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Американский глава Дональд Трамп подчеркнул, что его украинский коллега Владимир Зеленский вскоре будет принят в Белом доме.

- Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет, - подчеркнул Трамп.

Американский лидер назвал президента Украины "разумным парнем", сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в сентябре текущего года. Президент Украины рассчитывает, что переговоры пройдут в Вашингтоне. Напомним, 25 июля Зеленский провел телефонные переговоры с главой Белого дома. Американский лидер в ходе разговора поздравил Зеленского с успешным проведением "свободных и демократических" выборов в Верховную раду.

ИСТОЧНИК KP.RU