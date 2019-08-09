СЕГОДНЯ 18:56 2019-08-09T19:12:39+03:00

Орешкин заявил о преодолении разногласий по интеграции между Москвой и Минском Фото: ТАСС

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что предстоит работа группы специалистов и с российской, и с белорусской стороны по реализации договоренностей

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что почти все принципиальные разногласия по вопросу интеграции РФ и Белоруссии сняты.

- Это будет очень непростая работа, связанная с гармонизацией законодательства и много других вещей, - подчеркнул Орешкин, пишет "РИА-Новости".

Также он подчеркнул, что далее предстоит работа группы специалистов и с российской, и с белорусской стороны по реализации договоренностей.

- Мы договорились о том, что сейчас небольшую работу проведем на уровне рабочей группы, и в какое-то время состоится встреча премьер-министров, которые финализируют договоренности, - отметил Орешкин.

Он также подтвердил, что финальные решения на уровне глав правительств могут быть финализированы в течение ближайшего месяца.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин и белорусский глава Александр Лукашенко в конце июня текущего года побеседовали в неформальной обстановке. Встреча прошла в резиденции президента Белоруссии в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU