Орешкин заявил о преодолении разногласий по интеграции между Москвой и Минском
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что почти все принципиальные разногласия по вопросу интеграции РФ и Белоруссии сняты.
- Это будет очень непростая работа, связанная с гармонизацией законодательства и много других вещей, - подчеркнул Орешкин, пишет "РИА-Новости".
Также он подчеркнул, что далее предстоит работа группы специалистов и с российской, и с белорусской стороны по реализации договоренностей.
- Мы договорились о том, что сейчас небольшую работу проведем на уровне рабочей группы, и в какое-то время состоится встреча премьер-министров, которые финализируют договоренности, - отметил Орешкин.
Он также подтвердил, что финальные решения на уровне глав правительств могут быть финализированы в течение ближайшего месяца.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин и белорусский глава Александр Лукашенко в конце июня текущего года побеседовали в неформальной обстановке. Встреча прошла в резиденции президента Белоруссии в Минске.
ИСТОЧНИК KP.RU