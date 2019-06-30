2019-06-30T21:09:36+03:00
Политика

Путин и Лукашенко побеседовали в неформальной обстановке

Встреча прошла в резиденции президента Белоруссии в Минске
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Фото Сергей Бобылев ТАССПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко, президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Фото Сергей Бобылев ТАСС
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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретились в неформальной обстановке. Местом проведения беседы стала резиденция "Заславль" в Минске, а, конкретно, беседка, подаренная лидеру республики главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Спустя некоторое время к политикам присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. С собой глава государства привез фрукты и ягоды, выращенные у него на родине.

Позже президенты вместе планируют отправиться на церемонию закрытия II Европейских игр в Минске, передает корреспондент "КП" Дмитрий Смирнов.

Сайт kp.ru писал, что Владимир Путин прибыл в Белоруссию утром в воскресенье, 30 июня. Глава государства посетил Дворец спорта "Уручье", где посетил финал соревнований по боксу с участием российского спортсмена, и пообщался с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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