Киев подготовил около 800 полицейских для возвращения Донбасса
Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что МВД Украины подготовило почти 800 полицейских, которые в будущем будут задействованы в операции по возвращению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Также сообщается, что правоохранители приступили к изучению международных практик миротворческих миссий. Полицейские будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов ДНР и ЛНР.
- Комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и пограничной служб. Правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий, - подчеркнули в Национальной полиции Украины, пишет "РИА-Новости".
Также было отмечено, что на данный момент разработан расчет сил и средств, которые будут нести службу на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в первый год. В этих районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что украинский лидер Владимир Зеленский позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Главы государств обсудили будущее Донбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU