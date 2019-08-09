2019-08-09T20:13:56+03:00
В мире

Киев подготовил около 800 полицейских для возвращения Донбасса

Правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Киев подготовил около 800 полицейских для возвращения ДонбассаКиев подготовил около 800 полицейских для возвращения ДонбассаФото: REUTERS
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Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что МВД Украины подготовило почти 800 полицейских, которые в будущем будут задействованы в операции по возвращению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Также сообщается, что правоохранители приступили к изучению международных практик миротворческих миссий. Полицейские будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов ДНР и ЛНР.

- Комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и пограничной служб. Правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий, - подчеркнули в Национальной полиции Украины, пишет "РИА-Новости".

Также было отмечено, что на данный момент разработан расчет сил и средств, которые будут нести службу на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в первый год. В этих районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что украинский лидер Владимир Зеленский позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Главы государств обсудили будущее Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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