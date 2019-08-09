2019-08-09T22:16:04+03:00
В мире

Трамп заявил, что США не готовы к торговой сделки с Китаем

Президент США обвинил КНР в "манипулировании валютой"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Трамп заявил, что США не готовы к торговой сделки с КитаемТрамп заявил, что США не готовы к торговой сделки с КитаемФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп отметил, что США продолжают переговоры с Китаем, однако, не готовы заключать торговую сделку прямо сейчас.

Также президент США обвинил Пекин в "манипулировании валютой". А американский минфин причислил КНР к списку стран, манипулирующих валютным курсом.

Дело в том, что в пятницу, 9 августа, народный банк КНР понизил курс юаня до нового минимума за 11 лет — на 97 базисных пунктов, до 7,0136 юаня за доллар. Понижение курса юаня к доллару длится уже седьмой рабочий день подряд, пишет Reuters.

Несколькими днями ранее Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон продолжит вводить пошлины на китайские товары, пока между США и Китаем не будет заключена торговая сделка.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Китай перестал покупать у США сельхозпродукцию. Так в Пекине ответили на новые ввозные пошлины Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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