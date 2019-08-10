КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

СЕГОДНЯ 03:21 2019-08-10T03:21:40+03:00

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Северная Корея запустила в сторону Японского моря две ракеты неустановленного типа. Отмечается, что они стартовали из города Хамхын, который расположен в северо- восточной части страны.

Министерство обороны Республики Корея внимательно следит за развитием ситуации и ожидают дальнейших пусков ракет, пишет местное издание Yonhap.

В то же время сообщается, что в Пентагоне зафиксировали «по крайней мере один» запуск ракеты ближнего радиуса действия. Об этом со ссылкой на источник пишет Reuters.

Напомним, что ранее сайт kp.ru сообщал о позиции президента США Дональда Трампа относительно пусков ракет из КНДР. Глава Белого дома заявлял, что не обеспокоен этим и сохраняет настрой на переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

ИСТОЧНИК KP.RU