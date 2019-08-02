Трамп не обеспокоен пусками ракет КНДР

СЕГОДНЯ 01:43 2019-08-02T01:43:49+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что спокоен несмотря на пуски ракет из КНДР. Глава Белого дома уточнил, что все еще настроен на переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

- Это ракеты малой дальности, мы никогда не обсуждали это. Мы обсуждали ядерную программу. Множество других стран тоже проводят испытания таких ракет, - сказал Трамп, выражая спокойствие.

Он заявил об этом во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома. При этом американские власти внимательно следят за ракетными пусками с территории КНДР и тесно консультируются по этому вопросу с ближайшими соседями северокорейцев: Республикой Корея и Японией.

Напомним, сайт kp.ru писал, что ранним утром 31 июля Пхеньян провел уже вторые за последнюю неделю ракетные испытания. А накануне американские разведчики засекли новый вероятный пуск ракет из КНДР, который стал третьим.

ИСТОЧНИК KP.RU