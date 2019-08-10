Зеленскому предложили сделать доллар национальной валютой Украины

СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-10T14:07:07+03:00

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили сделать доллар национальной валютой страны. Соответствующую петицию разместили на сайте президента. Авторы идеи планируют за 90 дней набрать 25 тысяч подписей, но пока инициатива не находи особого отклика у людей.

Основным аргументом в поддержку инициативы служит нестабильность национальной валюты. В связи с этим просят провести денежную реформу.

«Заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», - говорится в петиции.

Существующие цены предлагается пересчитать с приростом. Нововведение отразится на тарифах, окладах зарплаты, вкладах и кредитах, стипендиях и пенсиях.

Пока петицию подписали только 43 человека. Украины с опаской отнеслись к данной инициативе, сообщает газета "Известия".

Ранее Владимир Зеленский высказал инициативу, что в стране нужно разрешить работу казино. Игорный бизнес может начать функционировать в пятизвездочных отелях. Кроме того, глава Украины планирует до конца года запустить продажу сельскохозяйственных земель (главного богатства страны, которое еще никто не успел продать), начнет приватизацию банков и железных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU