В центре Москвы ограничили движение из-за митинга

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-10T14:47:24+03:00

В Москве начался четвертый митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму Фото: REUTERS

Запрет на движение введен на проспекте Сахарова и улице Маши Порываевой

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В центре Москвы ограничили движение для транспорта по нескольким улицам. В связи с проведением согласованного митинга запрещающие знаки появились на проспекте Сахарова и улице Маши Порываевой. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Ограничения на улице Маши Порываевой будут действовать до 18:30 вечера. Движение запрещено в границах от ул.Каланчевской до пер.Докучаева. Проспект перекрыт в границах от пер.Докучаева до Садового кольца.

Люди вышли на улицу в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Эта акция стала четвертой с 20 июля.

Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами нескольких незаконных акций.

Ранее власти Москвы предупредили местных жителей и гостей города о возможных провокациях на согласованном митинге 10 августа. Всем нарушителям общественного порядка напомнили об ответственности, которая за это грозит.

ИСТОЧНИК KP.RU