Дочь Алена Делона рассказала о состоянии знаменитого отца после инсульта

СЕГОДНЯ 15:09 2019-08-10T15:10:45+03:00

Девушка поблагодарила всех, кто беспокоится за актера

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Дочь Алена Делона поблагодарила всех, кто неравнодушен и переживает за судьбу актера. Аннушка написала, что сейчас он находится в швейцарской больнице под наблюдением врачей.

Всех тех, кто пишет слова поддержки Ален Делон благодарит и признается, что эти теплые строки заставляют его двигаться вперед.

Она отметила, что теперь главное для ее отца: «это оправиться от болезни и встать на ноги».

Сейчас основная цель – это встать на ноги, но актер уже думает о новых ролях, признается девушка.

anouchkadelon Дочь Алена Делона поблагодарила всех за беспокойство об отце

Аннушка сообщила, что у отца «был инсульт, который, к тому же, сопровождался острой субдуральной гематомой». Врачи называют это состояние кровоизлиянием и скоплением крови во внутричерепном пространстве. Бывают случаи, что подобное приводит к нарушению мозговой деятельности.

«Моему отцу очень повезло, и все теперь проходит благополучно. И это не случайно, ведь он по характеру - человек-победитель», - резюмирует девушка.

Ранее сын Энтони Делон – сын актера, сообщил, что у 83-летнего отца начались проблемы и он был госпитализирован. Ему провели операцию в одной из крупнейших парижских больниц - Питье-Сальпетриер. Лечение длилось долгое время и после, по настоянию дочери, знаменитого пациента переправили в Швейцарию.

anouchkadelon Дочь Алена Делона поблагодарила всех за беспокойство об отце

ИСТОЧНИК KP.RU