2019-08-10T15:30:31+03:00
Общество

МВД РФ сообщает об оттоке участников акции протеста в Москве

Московская мэрия согласовала митинг до 16:00
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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МВД РФ сообщает об оттоке участников акции протеста в МосквеМВД РФ сообщает об оттоке участников акции протеста в МосквеФото: REUTERS
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На официальном сайте МВД РФ сообщается, что на данный момент наблюдается отток участников согласованного митинга в Москве.

На 15:00 ведомством было зафиксировано 15 тысяч участников митинга. Напомним, ранее московская мэрия согласовала акцию протеста до 16:00, однако на данный момент большое количество людей остается за рамками металлоискателей, говорится на сайте МВД РФ.

Напомним, люди вышли на улицу в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Эта акция стала четвертой с 20 июля. На сегодняшний день московская прокуратура проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами нескольких незаконных акций.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в центре Москвы ограничили движение из-за митинга. Запрет на движение введен на проспекте Сахарова и улице Маши Порываевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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