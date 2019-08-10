2019-08-10T16:12:04+03:00
Спорт

Кокорин пока не знает, куда потратит заработанные в колонии 11 тысяч рублей

За такую зарплату спортсмен трудится 8-часовой рабочий день
Ася РОМАНЧУК
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Александр Кокорин получает в колонии зарплату в 11 тысяч рублейАлександр Кокорин получает в колонии зарплату в 11 тысяч рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Футболист Александр Кокорин рассказал об условиях, в которых он находится во время отбывания наказания. В исправительной колонии у спортсмена 8-часовой рабочий день, а трудится он и его друг Павел Мамаева, на упаковке одноразовых костюмов.

- Подъем в шесть утра, умылись, заправили постель, пошли на работу. Ты можешь за три часа сделать норму, то есть не обязательно все восемь работать,- цитирует слова спортсмена РИА Новости.

Кстати, футболисту назначили зарплату. За свой труд он получает 11 тысяч рублей. Совсем скоро будут первые выплаты и Александр Кокорин признается, что еще не знает на что потратит свои деньги.

Он старается не забывать про тренировки и по полтора часа каждый день качает пресс, отжимается и бегает.

Если спорт в жизни футболиста присутствует, то по семье он очень скучает.

Александра Кокорина, его младшего брата, Павла Мамаева и играющего в любительской лиге Александра Протасовицкого обвинили в драке, которую мужчины устроили в октябре 2018 года. Они избили водителя Первого канала и чиновника Минпромторга.

До суда вся компания находилась под стражей. Приговором стали реальные сроки наказания: Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии каждого, а братьев Кокориных — к полутора годам.

Мамаев и Кокорины отбывают наказание в колонии в Белгородской области.

Кстати, 10 августа в белгородской исправительной колонии №4 города Алексеевка начался матч между футболистами ФК «Салют» и командой «Золотой лев», в составе которой играют бывший форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «Золотого льва». Мамаев оформил хет-трик, Кокорин голов не забивал.

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ФК Салют Белгород сыграет в колонии против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева
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ИСТОЧНИК KP.RU

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