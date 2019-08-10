Кокорин пока не знает, куда потратит заработанные в колонии 11 тысяч рублей
Футболист Александр Кокорин рассказал об условиях, в которых он находится во время отбывания наказания. В исправительной колонии у спортсмена 8-часовой рабочий день, а трудится он и его друг Павел Мамаева, на упаковке одноразовых костюмов.
- Подъем в шесть утра, умылись, заправили постель, пошли на работу. Ты можешь за три часа сделать норму, то есть не обязательно все восемь работать,- цитирует слова спортсмена РИА Новости.
Кстати, футболисту назначили зарплату. За свой труд он получает 11 тысяч рублей. Совсем скоро будут первые выплаты и Александр Кокорин признается, что еще не знает на что потратит свои деньги.
Он старается не забывать про тренировки и по полтора часа каждый день качает пресс, отжимается и бегает.
Если спорт в жизни футболиста присутствует, то по семье он очень скучает.
Александра Кокорина, его младшего брата, Павла Мамаева и играющего в любительской лиге Александра Протасовицкого обвинили в драке, которую мужчины устроили в октябре 2018 года. Они избили водителя Первого канала и чиновника Минпромторга.
До суда вся компания находилась под стражей. Приговором стали реальные сроки наказания: Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии каждого, а братьев Кокориных — к полутора годам.
Мамаев и Кокорины отбывают наказание в колонии в Белгородской области.
Кстати, 10 августа в белгородской исправительной колонии №4 города Алексеевка начался матч между футболистами ФК «Салют» и командой «Золотой лев», в составе которой играют бывший форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «Золотого льва». Мамаев оформил хет-трик, Кокорин голов не забивал.
ИСТОЧНИК KP.RU