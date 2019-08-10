СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-10T16:11:06+03:00

На митинг в Москве группа людей пришла с флагом Украины Фото: REUTERS

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На данный момент в центре Москвы проходит многотысячный митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Среди огромной толпы участников была замечена группа людей, в чьих руках находился украинский флаг.

Это незамедлительно спровоцировало потасовку между участниками митинга. Несколько мужчин подошли к группе людей, вырвали из их рук украинский флаг и устроили драку. Видео, на котором была запечатлена потасовка, выложило информационное агентство RT в соцсетях.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что МВД РФ сообщает об оттоке участников акции протеста в Москве. Московская мэрия согласовала митинг до 16:00. Однако на данный момент большое количество людей остается за рамками металлоискателей. Люди вышли на улицу в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Эта акция стала четвертой с 20 июля.

На митинге за допуск на выборы незарегистрированных кандидатов собралось от 15 до 28 тысяч человек 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU