2019-08-10T16:11:06+03:00
Общество

На митинг в Москве группа людей пришла с флагом Украины

Это спровоцировало драку между участниками акции протеста
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments11
На митинг в Москве группа людей пришла с флагом УкраиныНа митинг в Москве группа людей пришла с флагом УкраиныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На данный момент в центре Москвы проходит многотысячный митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Среди огромной толпы участников была замечена группа людей, в чьих руках находился украинский флаг.

Это незамедлительно спровоцировало потасовку между участниками митинга. Несколько мужчин подошли к группе людей, вырвали из их рук украинский флаг и устроили драку. Видео, на котором была запечатлена потасовка, выложило информационное агентство RT в соцсетях.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что МВД РФ сообщает об оттоке участников акции протеста в Москве. Московская мэрия согласовала митинг до 16:00. Однако на данный момент большое количество людей остается за рамками металлоискателей. Люди вышли на улицу в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Эта акция стала четвертой с 20 июля.

На митинге за допуск на выборы незарегистрированных кандидатов собралось от 15 до 28 тысяч человек

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Миллиардер Эпстин, которого обвиняли в секс-преступлениях, покончил с собой в тюрьме
Украинские СМИ сообщили, что Зеленский получил "жесткий урок" от РФ, Германии и Франции
Кокорин пока не знает, куда потратит заработанные в колонии 11 тысяч рублей
МВД РФ сообщает об оттоке участников акции протеста в Москве
Официальные данные – в митинге на Сахарове участвуют 7 тысяч человек
Правительство РФ выделит средства на проведение мероприятий по тушению лесных пожаров
Дочь Алена Делона рассказала о состоянии знаменитого отца после инсульта
В центре Москвы ограничили движение из-за митинга
Больше всего россиян с ожирением в Курганской области
Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся дожди
Зеленскому предложили сделать доллар национальной валютой Украины
Минздав назвал «самые беременные» регионы