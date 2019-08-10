СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-10T16:23:08+03:00

Украинские СМИ сообщили, что Зеленский получил "жесткий урок" от РФ, Германии и Франции Фото: REUTERS

Президента Украины в статье называют "неопытным популистом", который не понимает роли дипломатии на международной арене

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СМИ Украины пишут, что российский лидер Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву "жесткий урок".

Дело в том, что политики, отказав украинскому главе Владимиру Зеленскому в экстренной встрече по Донбассу, продемонстрировали, что не будут собираться по первому его зову, если у него нет никаких конкретных предложений.

Также журналисты издания называют Зеленского "неопытным популистом", который не понимает роли дипломатии на международной арене, пишет "Главред".

- У него нет пока собственного видения, собственной стратегии, он не знает, что делать на Донбассе, что предложить обществу. Как результат — Зеленский ведет себя ситуативно, - пишут в СМИ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский и патриарх Варфоломей встретились в Турции. Президент Украины пообещал не вмешиваться в церковные дела и защищать независимость религиозной структуры.

ИСТОЧНИК KP.RU