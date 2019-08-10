Миллиардер Эпстин, которого обвиняли в секс-преступлениях, покончил с собой в тюрьме
Американский миллиардер Джеффри Эпстин, которого ранее обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, покончил с собой в тюрьме.
Финансист был обвинен в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек.
- Финансист Джеффри Эпстин покончил с собой ночью в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, - сообщили журналисты телеканала ABC.
Миллиардер, по сведениям обвинителей, с 2002 по 2005 год регулярно вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Отмечалось, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Свою вину Эпштейн не признавал.
Позже миллиардеру предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривало до 40 лет лишения свободы.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле этого года стало известно, что в США по обвинению в торговле людьми задержали миллиардера Джеффри Эпстина.
ИСТОЧНИК KP.RU