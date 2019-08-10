Трамп рассказал о содержании письма от Ким Чен Ына

СЕГОДНЯ 17:02 2019-08-10T17:20:15+03:00

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Американский глава Дональд Трамп подчеркнул, что северокорейский лидер Ким Чен Ын уведомил его в письме о желании начать переговоры, как только завершатся совместные учения США и Южной Кореи.

При этом госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Штаты намерены вернуться к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова в ближайшие две недели. Помпео подчеркнул, что стратегия США по этому вопросу не изменилась.

- В письме, которое мне отправил Ким Чен Ын, он заявил очень любезно, что он хотел бы встретиться и начать переговоры, как только завершатся совместные учения США и Южной Кореи, - заявил Трамп в своем Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце июня этого года стало известно, что Белый дом опубликовал график визита Дональда Трампа в Южную Корею. В документе не значилась встреча президента США с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

ИСТОЧНИК KP.RU