Белый дом опубликовал график визита Трамп в Южную Корею

СЕГОДНЯ 20:47 2019-06-29T20:47:09+03:00

В документе не значится встреча президента США с лидером КНДР Ким Чен Ыном

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Администрация президента США опубликовала график визита Дональда Трампа в Южную Корею. В опубликованном документе при этом не значится встреча американского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Согласно графику поездки, Трамп примет участие в пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, после чего посетит демилитаризованную зону (ДМЗ), а также находящийся там наблюдательный пункт. О желании американского президента посетить последний объект ранее сообщала газета Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы встретиться с лидером КНДР в ходе предстоящего в воскресенье визита в Южную Корею; саму встречу он предложил провести в ДМЗ. Власти Северной Кореи, в свою очередь, положительно отреагировали на предложение американского президента.

ИСТОЧНИК KP.RU