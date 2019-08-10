Москвичи составили треть собравшихся на митинге на проспекте Сахарова

СЕГОДНЯ 18:16 2019-08-10T18:16:54+03:00

При этом около 40% участников акции протеста оказались жителями других городов

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Генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт заявил, что по предварительным данным, около 30%, принявших участие в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова, проживают в столице.

- По нашей предварительной информации, 30% - это москвичи, 30% - жители Подмосковья, 40% - жители других городов, которые специально приехали на этот митинг. Мы опросили, по нашим оценкам, в районе 1,5 тыс. человек, - подчеркнул Шпунт.

Эксперт также отметил, что митинг завершился недавно, , и на данный момент сложно давать окончательные цифры. Более четкие данные могут появиться не раньше 12 или 13 августа.

- По нашим данным, участников было 15-20 тыс., но эти данные требуют уточнения. Опрос не дает возможности количественно оценить сколько было участников, - заявил Шпунт.

Напомним, люди вышли на улицу в субботу, 10 августа, в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. На сегодняшний день московская прокуратура проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами нескольких незаконных акций.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на митинг в Москве группа людей пришла с флагом Украины. Это спровоцировало драку между участниками акции протеста.

ИСТОЧНИК KP.RU