Москвичи составили треть собравшихся на митинге на проспекте Сахарова
Генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт заявил, что по предварительным данным, около 30%, принявших участие в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова, проживают в столице.
- По нашей предварительной информации, 30% - это москвичи, 30% - жители Подмосковья, 40% - жители других городов, которые специально приехали на этот митинг. Мы опросили, по нашим оценкам, в районе 1,5 тыс. человек, - подчеркнул Шпунт.
Эксперт также отметил, что митинг завершился недавно, , и на данный момент сложно давать окончательные цифры. Более четкие данные могут появиться не раньше 12 или 13 августа.
- По нашим данным, участников было 15-20 тыс., но эти данные требуют уточнения. Опрос не дает возможности количественно оценить сколько было участников, - заявил Шпунт.
Напомним, люди вышли на улицу в субботу, 10 августа, в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. На сегодняшний день московская прокуратура проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами нескольких незаконных акций.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на митинг в Москве группа людей пришла с флагом Украины. Это спровоцировало драку между участниками акции протеста.
ИСТОЧНИК KP.RU