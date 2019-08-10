Турция и Украина вместе разработают высокоточное оружие

СЕГОДНЯ 21:31 2019-08-10T21:31:19+03:00

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В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили, что украинская и турецкая сторона создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Уже известно, что одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU