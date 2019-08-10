2019-08-10T22:29:04+03:00
В мире

В Турции задержали россиянина по подозрению в краже испанской яхты за 3,5 миллиона евро

Троих турецких граждан также подозревают в угоне судна
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Турции задержали россиянина по подозрению в краже испанской яхты за 3,5 миллиона евроВ Турции задержали россиянина по подозрению в краже испанской яхты за 3,5 миллиона евроФото: EAST NEWS
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Турецкие правоохранительные органы сообщают, что гражданская гвардия Испании обнаружила у побережья Турции яхту, которая была украдена в начале апреля этого года в порту Пальмы.

Четыре находящихся на борту человека, в числе которых россиянин, задержаны.

- Были задержаны четыре человека, трое уроженца Турции и один - российской национальности, которые находились на борту, - сообщается в правоохранительных органах.

Также стало известно, что стоимость судна составляет около €3,5 млн. Полиция Испании задействовала систему международного сотрудничества, благодаря которой смогли отследить маршрут судна. Сначала яхту обнаружили в Греции, а потом в Турции, которая была поставлена в известность о том, что судно могло находиться в водах ее юрисдикции, сообщает "ТАСС".

Позже выяснилось, что у всех подозреваемых были поддельные документы на судно. Полиция сообщила, что среди задержанных по этому делу был подданный Испании, а также граждане Венгрии, Германии и Португалии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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