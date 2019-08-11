2019-08-11T04:07:36+03:00
В мире

СБ ООН призвал стороны конфликта в Ливии соблюдать перемирие

Франция созвала экстренное заседание Совбеза после взрыва в Бенгази
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Члены Совбеза ООН призвали стороны конфликта в Ливии к снижению уровня насилияЧлены Совбеза ООН призвали стороны конфликта в Ливии к снижению уровня насилияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 10 августа, прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливии. Встреча Совбеза была созвана по инициативе Франции после того, как возле ранка в Бенгази взорвалась заминированная машина, в результате погибли три сотрудника миссии ООН.

«Конфликт в Ливии находится в критической стадии. Франция осуждает это нападение и призывает к расследованию этой атаки, чтобы виновники понесли ответственность», - заявила на заседании СБ заместитель французского постпреда при Организации Анна Гёген.

Она призвала обе стороны конфликта придерживаться объявленного ранее на время праздника Ид аль-Адха (в этом году он отмечается 11 августа) перемирия.

«У кризиса не может быть военного решения», - подчеркнула Анна Гёген.

Британский постпред при ООН Карен Пирс тоже призвала стороны конфликта соблюдать перемирие и принимать меры, повышающие взаимное доверие, а также заявила, что нападение в Бенгази должно быть расследовано, а виновные – привлечены к ответственности, передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru писал об обострении ситуации в Ливии, где развернулись бои между Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и силами правительства национального согласия (ПНС). Фельдмаршал Хафтар приказал своим военным начать наступление на Триполи 4 апреля, а 7 апреля лояльные ПНС вооруженные силы объявили о начале военной операции «Вулкан гнева» против ЛНА. По данным ВОЗ, с начала боевых действий уже погибли около тысячи человек, несколько тысяч ранены.

Столкновения между силами ПНС и войсками фельдмаршала Хафтара в Триполи .

ИСТОЧНИК KP.RU

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