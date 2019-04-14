Число погибших в ходе боев под Триполи превысило 120 человек
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала гибель по меньшей мере 121 человека в результате боевых действий под Триполи. Об этом свидетельствуют последние подтвержденные данные.
Еще 561 человек, согласно информации Agence France-Presse, получил ранения.
Напомним, что в настоящий момент в Ливии функционируют сразу два правительства. Одно из них признано международным сообществом и находится под руководством премьера Фаиза Сараджа в Триполи, другое же является временным кабинетом министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани и действует совместно с избранным парламентом при поддержке Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Сайт kp.ru писал о том, что 4 апреля он объявил о начале наступления на Триполи и сразу захватил несколько районов. Первые операции прошли без применения силы, однако вскоре все переросло в масштабные боевые действия.
Фельдмаршал Хафтар ведёт наступление на Триполи.Ливия на грани новой гражданской войны. Кто и с кем воюет?
ИСТОЧНИК KP.RU