2019-04-14T14:33:02+03:00
Политика

Число погибших в ходе боев под Триполи превысило 120 человек

Еще свыше 560 военнослужащих и мирных жителей получили ранения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Число погибших в ходе боевых действий под Триполи возросло до 121Число погибших в ходе боевых действий под Триполи возросло до 121Фото: REUTERS
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Всемирная организация здравоохранения зафиксировала гибель по меньшей мере 121 человека в результате боевых действий под Триполи. Об этом свидетельствуют последние подтвержденные данные.

Еще 561 человек, согласно информации Agence France-Presse, получил ранения.

Напомним, что в настоящий момент в Ливии функционируют сразу два правительства. Одно из них признано международным сообществом и находится под руководством премьера Фаиза Сараджа в Триполи, другое же является временным кабинетом министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани и действует совместно с избранным парламентом при поддержке Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Сайт kp.ru писал о том, что 4 апреля он объявил о начале наступления на Триполи и сразу захватил несколько районов. Первые операции прошли без применения силы, однако вскоре все переросло в масштабные боевые действия.

Фельдмаршал Хафтар ведёт наступление на Триполи.Ливия на грани новой гражданской войны. Кто и с кем воюет?

ИСТОЧНИК KP.RU

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