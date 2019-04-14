Число погибших в ходе боев под Триполи превысило 120 человек

СЕГОДНЯ 14:33 2019-04-14T14:33:02+03:00

Число погибших в ходе боевых действий под Триполи возросло до 121 Фото: REUTERS

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Всемирная организация здравоохранения зафиксировала гибель по меньшей мере 121 человека в результате боевых действий под Триполи. Об этом свидетельствуют последние подтвержденные данные.

Еще 561 человек, согласно информации Agence France-Presse, получил ранения.

Напомним, что в настоящий момент в Ливии функционируют сразу два правительства. Одно из них признано международным сообществом и находится под руководством премьера Фаиза Сараджа в Триполи, другое же является временным кабинетом министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани и действует совместно с избранным парламентом при поддержке Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Сайт kp.ru писал о том, что 4 апреля он объявил о начале наступления на Триполи и сразу захватил несколько районов. Первые операции прошли без применения силы, однако вскоре все переросло в масштабные боевые действия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701542" frameborder="0"></iframe> Фельдмаршал Хафтар ведёт наступление на Триполи.Ливия на грани новой гражданской войны. Кто и с кем воюет?

ИСТОЧНИК KP.RU