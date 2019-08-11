В Сети появилось видео с места аварии на МКАД с участием Tesla
В Интернете выложили видео с места аварии на МКАД, в результате которой загорелся электрокар Tesla.
Выяснилось, что автомобиль ехал на автопилоте. Электрокар не распознал стоящую впереди машину, которая сломалась и ждала погрузки на эвакуатор. Спустя несколько секунд на него залетел автомобиль Tesla, после чего съехал оттуда и воспламенился.
Также стало известно, что в салоне электрокара находился гендиректор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков с двумя детьми. В результате инцидента он попал в реанимацию в тяжелом состоянии с переломом ноги и ушибом грудной клетки. У детей обнаружили закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы, сообщает Рен ТВ.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в массовом ДТП на Кутузовском проспекте погибла многодетная женщина. По предварительным данным, именно она стала виновницей ДТП.
В сети появилось видео с места аварии на МКАД с участием Tesla.
ИСТОЧНИК KP.RU