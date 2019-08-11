СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-11T09:34:27+03:00

В Сети появилось видео с места аварии на МКАД с участием Tesla Фото: производителя

Электромобиль ехал на автопилоте и не распознал стоящую впереди машину

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В Интернете выложили видео с места аварии на МКАД, в результате которой загорелся электрокар Tesla.

Выяснилось, что автомобиль ехал на автопилоте. Электрокар не распознал стоящую впереди машину, которая сломалась и ждала погрузки на эвакуатор. Спустя несколько секунд на него залетел автомобиль Tesla, после чего съехал оттуда и воспламенился.

Также стало известно, что в салоне электрокара находился гендиректор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков с двумя детьми. В результате инцидента он попал в реанимацию в тяжелом состоянии с переломом ноги и ушибом грудной клетки. У детей обнаружили закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы, сообщает Рен ТВ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в массовом ДТП на Кутузовском проспекте погибла многодетная женщина. По предварительным данным, именно она стала виновницей ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/725299" frameborder="0"></iframe> В сети появилось видео с места аварии на МКАД с участием Tesla.

ИСТОЧНИК KP.RU