2019-08-11T16:34:48+03:00
Политика

"Это Айк, ему четыре месяца": Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком

Алабай прибыл в Россию из Туркмении и теперь живет в резиденции премьера в Подмосковье [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дмитрий Медведев с щенком АйкомДмитрий Медведев с щенком АйкомФото: скриншот с видео
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал кличку щенку пятнистого алабая, подаренному ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Теперь четырехмесячного пса зовут Айк, и он живет в резиденции главы правительства в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом рассказал сам политик, который еще и опубликовал видео с новым питомцем.

"Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это Айк, ему 4 месяца, обживается в Горках", - написал Медведев у себя на странице во "Вконтакте".

Сайт kp.ru писал, что туркменский лидер подарил премьеру щенка во время его последнего визита в Ашхабад в мае этого года. Российский политик прибыл в столицу республики на заседание Совета глав правительств СНГ и был весьма удивлен неожиданному презенту.

К слову, двумя годами ранее Бердымухамедов подарил такого же щенка алабая по кличке Верный президенту РФ Владимиру Путину. Собаку привезли прямо на переговоры в Сочи.

Медведев назвал подаренного ему щенка алабая Айком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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