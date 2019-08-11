"Это Айк, ему четыре месяца": Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал кличку щенку пятнистого алабая, подаренному ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Теперь четырехмесячного пса зовут Айк, и он живет в резиденции главы правительства в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом рассказал сам политик, который еще и опубликовал видео с новым питомцем.
"Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это Айк, ему 4 месяца, обживается в Горках", - написал Медведев у себя на странице во "Вконтакте".
Сайт kp.ru писал, что туркменский лидер подарил премьеру щенка во время его последнего визита в Ашхабад в мае этого года. Российский политик прибыл в столицу республики на заседание Совета глав правительств СНГ и был весьма удивлен неожиданному презенту.
К слову, двумя годами ранее Бердымухамедов подарил такого же щенка алабая по кличке Верный президенту РФ Владимиру Путину. Собаку привезли прямо на переговоры в Сочи.
Медведев назвал подаренного ему щенка алабая Айком.
ИСТОЧНИК KP.RU