Путин и Медведев поздравили коллектив "Шереметьево" с 60-летием аэропорта
Президент и премьер-министр России Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили сотрудников и ветеранов международного аэропорта Шереметьево с 60-летием со дня его открытия.
"За прошедшие годы аэропорт внёс неоценимый вклад в развитие отечественной гражданской авиации, укрепление международного авторитета нашей страны как одного из признанных лидеров в сфере обеспечения пассажирских и грузовых перевозок", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил значимый вклад "Шереметьево" в организацию торжественных встреч гостей и участников Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионата мира по футболу и других международных мероприятий и пожелал сотрудникам аэропорта "новых достижений и всего самого доброго".
Медведев же отметил то, как воздушная гавань за полвека превратилась из военного аэродрома в крупнейший авиационный хаб Европы. "Шереметьево уже шесть лет подряд является лидером рейтинга Международного совета аэропортов по качеству обслуживания, а недавно его признали еще и одним из самых пунктуальных в мире, передает сайт kp.ru.
"За каждым из достижений Шереметьево – огромный труд вашего профессионального коллектива, который ответственно относится к своим обязанностям", - говорится в телеграмме на сайте правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU