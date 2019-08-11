2019-08-11T19:56:09+03:00
Происшествия

Полиция Флориды арестовала мужчину, угрожавшего устроить стрельбу

Ричард Клейтон разместил в Facebook пост с предостережением для посетителей магазинов сети Walmart
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американец угрожал устроить стрельбу в супермаркете сети WalmartАмериканец угрожал устроить стрельбу в супермаркете сети WalmartФото: ТАСС
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Полицейские американского штата Флорида арестовали 26-летнего Ричарда Клейтона, который грозился устроить стрельбу в одном из супермаркетов сети Walmart.

Задержание было проведено в пятницу, 9 августа. Причиной стал пост в Facebook, опубликованный Клейтоном несколькими днями ранее.

"Остается еще три дня надзорного режима, после этого я получу обратно свою [полуавтоматическую винтовку] AR-15. Не ходите в Walmart на следующей неделе", - написал американец у себя на странице в социальной сети.

В правоохранительных органах предполагают, что Клейтон является приверженцем идеологии превосходства белой расы. До этого случая он неоднократно выступал с угрозами, используя различные учетные записи.

Теперь американцу предъявлены обвинения в запугивании людей. Освобождение из тюрьмы возможно лишь под залог в 15 тысяч долларов, передает телекомпания ABC.

Сайт kp.ru писал, что похожий случай произошел во Флориде несколькими днями ранее. 31-летний местный житель Йен Ли Паджетт позвонил в магазин Walmart, расположенный в городе Гибсонтон, и пообещал устроить массовый расстрел.

Обоим инцидентам предшествовали кровавые расправы в штатах Огайо и Техас. Жертвами вооруженных нападений стали свыше 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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