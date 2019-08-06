Во Флориде арестовали мужчину, который грозился устроить стрельбу

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-06T12:15:09+03:00

Полиция так и не нашла оружия в доме мужчины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несостоявшийся убийца сам позвонил в магазин города Гибсонтон и рассказал сотрудникам о готовящемся нападении

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Сотрудники правоохранительных органов американского штата Флорида арестовали 31-летнего местного жителя Йена Ли Паджетта, который грозился устроить массовый расстрел в магазине сети Walmart города Гибсонтон.

Все произошло в воскресенье, 4 августа, после того, как в США прогремели новости о страшных трагедиях в Огайо и Техасе. Сайт kp.ru писал, что в субботу 21-летний американец открыл огонь по посетителям торгового центра в Эль-Пасо и убил 22 человека, а на следующий день стрельба произошла в Дейтоне. Жертвами этой атаки стали девять человек.

Вскоре после этого в магазин в Гибсонтоне позвонил некий мужчина и рассказал сотрудникам о том, что собирается совершить похожую атаку. Из супермаркета эвакуировали свыше тысячи человек, а позднее нарушителя задержали.

Полицейские так и не нашли оружия в доме Паджетта. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, мужчине предъявлены обвинения в ложном заявлении о применении огнестрельного оружия насильственным путём, передает телеканал WESH.

ИСТОЧНИК KP.RU