2019-08-06T12:15:09+03:00
В мире

Во Флориде арестовали мужчину, который грозился устроить стрельбу

Несостоявшийся убийца сам позвонил в магазин города Гибсонтон и рассказал сотрудникам о готовящемся нападении
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Полиция так и не нашла оружия в доме мужчиныПолиция так и не нашла оружия в доме мужчиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сотрудники правоохранительных органов американского штата Флорида арестовали 31-летнего местного жителя Йена Ли Паджетта, который грозился устроить массовый расстрел в магазине сети Walmart города Гибсонтон.

Все произошло в воскресенье, 4 августа, после того, как в США прогремели новости о страшных трагедиях в Огайо и Техасе. Сайт kp.ru писал, что в субботу 21-летний американец открыл огонь по посетителям торгового центра в Эль-Пасо и убил 22 человека, а на следующий день стрельба произошла в Дейтоне. Жертвами этой атаки стали девять человек.

Вскоре после этого в магазин в Гибсонтоне позвонил некий мужчина и рассказал сотрудникам о том, что собирается совершить похожую атаку. Из супермаркета эвакуировали свыше тысячи человек, а позднее нарушителя задержали.

Полицейские так и не нашли оружия в доме Паджетта. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, мужчине предъявлены обвинения в ложном заявлении о применении огнестрельного оружия насильственным путём, передает телеканал WESH.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Итальянские фермеры рассказали о последствиях российского продэмбарго
В Каракасе назвали противоправными угрозы США о блокаде Венесуэлы
Прокуратура Испании просит вызвать Фридмана в суд
Хасан Роухани предупредил о последствиях войны с Ираном
Россия теряет экономически активное население
Уэйн Руни может вернуться в АПЛ в качестве тренера
Отважный продавец в Англии в одиночку отбил нападение четырех грабителей
Ракета "Протон-М" успешно вывела спутник Минобороны на орбиту
После отравления 89 человек на свадьбе в Азербайджане заведено уголовное дело
В Техасе старушка предотвратила кровавую бойню
В отношении Порошенко возбудили новое уголовное дело в Панаме
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов
Пекин способен ответить Вашингтону на размещение ракет в АТР