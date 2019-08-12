«Сижу на таблетках»: Дворник, задолжавшая два миллиарда рублей, рассказала, что ее уволили с работы

СЕГОДНЯ 05:32 2019-08-12T05:54:44+03:00

Светлана одна растит ребенка, а теперь ее еще и с работы уволили Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Женщина одна растит ребёнка, а из-за проблем с задолженностью и увольнения у нее теперь нервный срыв

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47-летняя Светлана Бодрова из подмосковного Воскресенска, которая по вине мошенников задолжала почти два миллиарда рублей (1 820 368 037 рублей 96 копеек плюс 127 428 202 рубля исполнительского сбора), рассказала, как она живет после такой новости. Оказывается, из-за этой задолженности она потеряла работу дворника на местном предприятии ЖКХ.

«Пришло им письмо – они нашли причину и меня тут же уволили. С мужем не живу, я одна с ребенком», - сказала она в интервью телеканалу «Москва 24».

Женщина также сообщила, что уже сходила к адвокату, подала иск в суд.

«У меня проводили обыск. Я сижу на таблетках, нервный срыв», - добавила Светлана.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколько лет назад Бодрова не глядя подписала документы, когда устраивалась курьером. Подписать бумаги ей сказали работодатели после собеседования. Позже выяснилось, что женщина стала учредителем и директором компании, которая взяла в банке 32 миллиона долларов, вскоре после чего обанкротилась.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова взяла ситуацию на личный контроль, она обещала помочь Светлане.

ИСТОЧНИК KP.RU