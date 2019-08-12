2019-08-12T05:54:44+03:00
Общество

«Сижу на таблетках»: Дворник, задолжавшая два миллиарда рублей, рассказала, что ее уволили с работы

Женщина одна растит ребёнка, а из-за проблем с задолженностью и увольнения у нее теперь нервный срыв
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Светлана одна растит ребенка, а теперь ее еще и с работы уволилиСветлана одна растит ребенка, а теперь ее еще и с работы уволилиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

47-летняя Светлана Бодрова из подмосковного Воскресенска, которая по вине мошенников задолжала почти два миллиарда рублей (1 820 368 037 рублей 96 копеек плюс 127 428 202 рубля исполнительского сбора), рассказала, как она живет после такой новости. Оказывается, из-за этой задолженности она потеряла работу дворника на местном предприятии ЖКХ.

«Пришло им письмо – они нашли причину и меня тут же уволили. С мужем не живу, я одна с ребенком», - сказала она в интервью телеканалу «Москва 24».

Женщина также сообщила, что уже сходила к адвокату, подала иск в суд.

«У меня проводили обыск. Я сижу на таблетках, нервный срыв», - добавила Светлана.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколько лет назад Бодрова не глядя подписала документы, когда устраивалась курьером. Подписать бумаги ей сказали работодатели после собеседования. Позже выяснилось, что женщина стала учредителем и директором компании, которая взяла в банке 32 миллиона долларов, вскоре после чего обанкротилась.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова взяла ситуацию на личный контроль, она обещала помочь Светлане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гуаидо объявил, что Мадуро собирается распустить парламент
Возле Афин горит лес, полиция эвакуирует жителей городка Пеания
Четыре страны призвали стороны конфликта в Ливии к перемирию
Американец Скотт Келли рассказал, сколько зарабатывают астронавты NASA
Россия будет внимательно следить за разработками США в области РСМД
Российский теннисист Медведев проиграл испанцу Надалю в финале турнира в Монреале
Жена Бориса Джонсона рассказала о своей борьбе с раком
В Мексике бандиты расстреляли людей в бильярдной, убиты восемь человек
Турция может купить у России истребители Су-35 вместо американских F-35
Жертвами атак боевиков за два дня стали 23 сирийских военных
Из-за пожара в детском саду в США погибли пять детей
Ален Делон идет на поправку после инсульта
«А чего не смеяться-то?»: Кокорин рассказал, что его насмешило в зале суда
Российские военные уничтожили дроны боевиков близ базы Хмеймим
"Такой же как на фотках!": Дзюба встретился с неизлечимо больным фанатом
Британская полиция использовала вертолет, чтобы подглядывать за нудисткой
Серена Уильямс: мысли о бюстгальтере отвлекали меня от матча